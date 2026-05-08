Вечером 7 мая спасатели ликвидировали возгорание в здании гостинично-ресторанного комплекса в городе Калуш. Сообщение о пожаре поступило в 18:35

Огонь охватил помещение сауны на первом этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составляла 25 кв. м. Спасателям понадобилось около сорока минут, чтобы полностью потушить огонь и не дать ему распространиться на другие помещения комплекса.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ночью 4 мая на Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт. Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м.