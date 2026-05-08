На Прикарпатье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе
Вечером 7 мая спасатели ликвидировали возгорание в здании гостинично-ресторанного комплекса в городе Калуш. Сообщение о пожаре поступило в 18:35
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Огонь охватил помещение сауны на первом этаже трехэтажного здания. Площадь возгорания составляла 25 кв. м. Спасателям понадобилось около сорока минут, чтобы полностью потушить огонь и не дать ему распространиться на другие помещения комплекса.
В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, ночью 4 мая на Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт. Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м.
