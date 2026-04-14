14 квітня 2026, 10:11

Російський "шахед" влучив в адмінбудівлю у центрі Чернігова

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 14 квітня, у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни атакували місто безпілотниками

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

"Один із шахедів влучив в адмінбудівлю в центрі міста", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня РФ атакувала Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях.

війна обстріли Чернігівська область безпілотники адмінбудівля шахеди
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
