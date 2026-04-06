Фото: ОГП

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом учасникам озброєної банди, які розстріляли подружжя та їхнього маленького сина на Чернігівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Організатор, колишній військовий, та двоє його спільників відбуватимуть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Окрім довічного терміну, засуджені мають виплатити родичам загиблих 30 млн грн моральної шкоди та майже 695 тис. грн майнових збитків.

Апеляційні скарги захисту суд відхилив, визнавши докази вини повними та беззаперечними.

Нагадаємо, зловмисники заздалегідь спланували злочин. Організатор під виглядом продажу автомобіля виманив знайомого перекупника на зустріч біля покинутої АЗС. 30-річний чоловік приїхав на місце разом із 28-річною дружиною та 4-річним сином.

Фігуранти заманили родину до лісосмуги, де організатор вистрелив у них щонайменше 36 разів. Усі троє загинула на місці. Щоб приховати вбивство, бандити закопали тіла в заздалегідь підготовленій ямі та спалили автомобіль жертв. Нападники забрали 6000 доларів, які розподілили між собою.