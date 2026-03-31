На Черниговщине разоблачили канал торговли людьми: женщин вывозили за границу для сексуальной эксплуатации

В Черниговской области пограничники сорвали попытку вывоза женщин за границу. Правоохранители разоблачили схему торговли людьми, которую злоумышленники замаскировали под "выгодное трудоустройство"

Организатором схемы оказалась 34-летняя жительница Прилука. Она находила женщин, имеющих финансовые проблемы, и предлагала им "работу в Европе": массажные салоны, до 4000 евро заработка, бесплатное проживание и полное оформление документов. На самом деле женщины готовились к сексуальной эксплуатации.

Злоумышленница организовывала визиты к косметологам и профессиональные фотосессии, оплачивала женщинам эти услуги. Эти расходы впоследствии стали "долгом", который якобы нужно отработать за границей. Полученные фотографии использовались для размещения на специально созданных интернет-ресурсах, где женщины фактически готовились к дальнейшему использованию в индустрии сексуальной эксплуатации.

Пограничники остановили авто, в котором находилась организатор и еще три женщины. Для этих женщин поездка могла стать началом полной зависимости. Организатора схемы задержали.

"Сейчас следователи Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины) и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили пограничники.

