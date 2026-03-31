31 марта 2026, 16:20

На Черниговщине разоблачили канал торговли людьми: женщин вывозили за границу для сексуальной эксплуатации

Фото: Госпогранслужба
В Черниговской области пограничники сорвали попытку вывоза женщин за границу. Правоохранители разоблачили схему торговли людьми, которую злоумышленники замаскировали под "выгодное трудоустройство"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Организатором схемы оказалась 34-летняя жительница Прилука. Она находила женщин, имеющих финансовые проблемы, и предлагала им "работу в Европе": массажные салоны, до 4000 евро заработка, бесплатное проживание и полное оформление документов. На самом деле женщины готовились к сексуальной эксплуатации.

Злоумышленница организовывала визиты к косметологам и профессиональные фотосессии, оплачивала женщинам эти услуги. Эти расходы впоследствии стали "долгом", который якобы нужно отработать за границей. Полученные фотографии использовались для размещения на специально созданных интернет-ресурсах, где женщины фактически готовились к дальнейшему использованию в индустрии сексуальной эксплуатации.

Пограничники остановили авто, в котором находилась организатор и еще три женщины. Для этих женщин поездка могла стать началом полной зависимости. Организатора схемы задержали.

"Сейчас следователи Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам торговли людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины) и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили пограничники.

Напомним, во Львовской области судили пограничника, который "ушел домой" на четвертый день мобилизации. На суде военный признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
31 марта 2026, 16:53
В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло
31 марта 2026, 16:09
США ничего не добились, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать
31 марта 2026, 15:55
В Киеве будут судить женщину, у которой в квартире погибла лиса
31 марта 2026, 15:50
Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью около 50 миллионов долларов
31 марта 2026, 15:33
Во Львовской области военным за 15 тысяч долларов обещали "трансфер" с полигона домой
31 марта 2026, 15:21
Весна поддержки: в Черниговской области провели форум для ветеранов и их семей
31 марта 2026, 15:17
В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
31 марта 2026, 14:29
На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
31 марта 2026, 14:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Все публикации »
