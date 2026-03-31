На Чернігівщині викрили канал торгівлі людьми: жінок вивозили за кордон для сексуальної експлуатації

На Чернігівщині прикордонники зірвали спробу вивезення жінок за кордон. Правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, яку зловмисники замаскували під "вигідне працевлаштування"

Організаторкою схеми виявилась 34-річна жителька Прилук. Вона знаходила жінок, які мають фінансові проблеми, та пропонувала їм "роботу в Європі": масажні салони, до 4000 євро заробітку, безкоштовне проживання та повне оформлення документів. Насправді жінок готували до сексуальної експлуатації.

Зловмисниця організовувала візити до косметологів і професійні фотосесії, оплачувала жінкам ці послуги. Ці витрати згодом стали "боргом", який нібито потрібно відпрацювати за кордоном. Отримані фотографії використовувалися для розміщення на спеціально створених інтернет-ресурсах, де жінок фактично готували до подальшого використання в індустрії сексуальної експлуатації.

Прикордонники зупинили авто, в якому була організаторка та ще три жінки. Для цих жінок поїздка могла стати початком повної залежності. Організаторку схеми затримали.

"Наразі слідчі Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України) та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили прикордонники.

