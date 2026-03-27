Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Чернігівщині
Ввечері 26 березня російські військові атакували FPV-дроном місто Семенівка в Чернігівській області
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.
Ворог здійснив удар близько 19:10. Під прицілом опинився обʼєкт інфраструктури.
Наразі даних про постраждалих немає.
Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, вночі 26 березня російські війська вдарили по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура.
