Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Сапери транспортували боєприпас спеціалізованою піротехнічною машиною до підготовленого майданчика з дотриманням усіх заходів безпеки.

У ДСНС вкотре нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів у жодному разі не можна їх торкатися. Про знахідку необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети. Небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки РФ по Україні.