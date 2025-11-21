13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
21 листопада 2025, 08:37

На Чернігівщині в полі знайшли частину російської ракети "Іскандер"

21 листопада 2025, 08:37
Фото: ДСНС
Піротехніки ДСНС вилучили частину ракети "Іскандер", яку виявили на відкритій території Ніжинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Сапери транспортували боєприпас спеціалізованою піротехнічною машиною до підготовленого майданчика з дотриманням усіх заходів безпеки.

У ДСНС вкотре нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів у жодному разі не можна їх торкатися. Про знахідку необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети. Небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки РФ по Україні.

21 листопада 2025
07 серпня 2025
