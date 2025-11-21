На Чернігівщині в полі знайшли частину російської ракети "Іскандер"
Піротехніки ДСНС вилучили частину ракети "Іскандер", яку виявили на відкритій території Ніжинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Сапери транспортували боєприпас спеціалізованою піротехнічною машиною до підготовленого майданчика з дотриманням усіх заходів безпеки.
У ДСНС вкотре нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів у жодному разі не можна їх торкатися. Про знахідку необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети. Небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки РФ по Україні.
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
21 листопада 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »