фото: Национальная полиция

На автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск" мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета. К сожалению, впоследствии он скончался в больнице

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.



Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье 13 апреля.

Предварительное расследование установило, что 67-летний пенсионер нашел взрывоопасный предмет, предположительно гранату. Во время движения по обочине дороги этот предмет взорвался. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По этому факту полиция Нежинского района проводит расследование.





Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов – не приближайтесь и не трогайте их.

Кроме того, ни в коем случае нельзя подходить, а также передвигать, разбирать или разрезать, нагревать обнаруженный предмет и пытаться обезвредить его.

Напомним, по данным Минобороны, за три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них – 18 детей.