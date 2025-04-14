На Черниговщине пенсионер погиб из-за взрыва неизвестного предмета
На автодороге "Кипти-Глухов-Бачевск" мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета. К сожалению, впоследствии он скончался в больнице
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье 13 апреля.
Предварительное расследование установило, что 67-летний пенсионер нашел взрывоопасный предмет, предположительно гранату. Во время движения по обочине дороги этот предмет взорвался. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
По этому факту полиция Нежинского района проводит расследование.
Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов – не приближайтесь и не трогайте их.
Кроме того, ни в коем случае нельзя подходить, а также передвигать, разбирать или разрезать, нагревать обнаруженный предмет и пытаться обезвредить его.
Напомним, по данным Минобороны, за три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них – 18 детей.