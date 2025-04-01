14:35  31 марта
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
14:05  31 марта
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 02:40

На Черниговщине осудили мошенника, который обманул троих военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен

01 апреля 2025, 02:40
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Жителя Чернигова отправили в тюрьму за мошенничество с деньгами военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как установило следствие, мужчина с конца 2022 года под разными вымышленными поводами – аренда эвакуатора, ремонт автомобиля, лекарства для себя и матери, открытие бизнеса – выманивал деньги у трех военных.

Всего задокументирован 41 эпизод мошенничества более чем на 600 тысяч гривен.

Сейчас Новозаводский районный суд признал 38-летнего злоумышленника виновным – ему назначили два года заключения. Также фигуранта обязали компенсировать моральный ущерб потерпевшим.

Напомним, в Кировоградской области будут судить мошенника, который на 1,5 млн гривен обманул мать погибшего военного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область мошенничество военные суд приговор
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Россияне воруют украинскую электроэнергию: за два месяца украдено уже 10 млн кВт
01 апреля 2025, 03:20
В Черкасской области из-за неосторожности со свечкой погибла женщина
01 апреля 2025, 03:07
В Ровенской области мужчина напал с ножом на сотрудника почты и украл посылки
01 апреля 2025, 02:55
На Прикарпатье спасли туристку, которая травмировалась в горах
01 апреля 2025, 02:15
Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
01 апреля 2025, 02:05
На Прикарпатье пьяный мужчина поджег дом соседа
01 апреля 2025, 01:49
В Киевской области осудили мужчину за пьяное ДТП, в котором погиб его маленький сын
01 апреля 2025, 01:33
В Винницкой области задержали дельца, который способствовал мужчинам в побеге за границу
01 апреля 2025, 01:17
Европа сократит квоты на украинскую агропродукцию: что это значит
01 апреля 2025, 01:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »