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Жителя Чернигова отправили в тюрьму за мошенничество с деньгами военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как установило следствие, мужчина с конца 2022 года под разными вымышленными поводами – аренда эвакуатора, ремонт автомобиля, лекарства для себя и матери, открытие бизнеса – выманивал деньги у трех военных.

Всего задокументирован 41 эпизод мошенничества более чем на 600 тысяч гривен.

Сейчас Новозаводский районный суд признал 38-летнего злоумышленника виновным – ему назначили два года заключения. Также фигуранта обязали компенсировать моральный ущерб потерпевшим.

Напомним, в Кировоградской области будут судить мошенника, который на 1,5 млн гривен обманул мать погибшего военного.