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В суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который обманул женщину, потерявшую на войне сына

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мать военного, погибшего во время защиты Марьинки Донецкой области в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей сына.

Фигурант, пользуясь уязвимым состоянием женщины, убедил ее, что именно он ускорил госвыплаты, а также необходимость предоставления части средств для помощи ВСУ. Таким образом, он завладел деньгами потерпевшей в сумме почти 1,5 миллиона гривен.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, мужчину задержали в сентябре прошлого года во время получения очередной части "заработка" в 300 тысяч гривен, которые нашли у него в автомобиле.