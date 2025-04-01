На Чернігівщині засудили шахрая, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 600 тисяч гривень
Жителя Чернігова відправили до вʼязниці за шахрайство з грошима військових
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Як встановило слідство, чоловік з кінця 2022 року під різними вигаданими приводами – оренда евакуатора, ремонт автівки, ліки для себе та матері, відкриття бізнесу – виманював гроші у трьох військових.
Загалом задокументовано 41 епізод шахрайства на понад 600 тисяч гривень.
Наразі Новозаводський районний суд визнав 38-річного зловмисника винним – йому призначили два роки увєязнення. Також фігуранта зобов’язали компенсувати моральну шкоду потерпілим.
Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть шахрая, який на 1,5 млн гривень ошукав матір загиблого військового.
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