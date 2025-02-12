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Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удары по Черниговщине. Получил повреждения объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Для атаки враг использовал, вероятно, ударный дрон. В результате обстрела на объекте инфраструктуры возник пожар. Взрывная волна повредила хозяйственные постройки.

Также глава ОВА сообщил, что в результате атаки получили ранения два человека.

"По состоянию на утро возгорание удалось локализовать", - добавил он.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 февраля Россия запустила по Украине 123 беспилотника, значительную часть из них удалось сбить.

Также известно российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших.