фото ілюстраційне: ДСНС

Російські війська у ніч проти 12 лютого завдали ударів по Чернігівщині. Зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури у Прилуцькому районі

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Для атаки ворог використав, імовірно, ударний дрон. Внаслідок обстрілу на об'єкті інфраструктури виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила господарчі будівлі.

Також голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки отримали поранення двоє людей.

"Станом на ранок займання вдалося локалізувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 12 лютого Росія запустила по Україні 123 безпілотники, значну частину з них вдалося збити.

Також відомо російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо постраждалих.