фото: полиция

Преступление произошло 4 января в селе Витвица в Долинском районе Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между 32-летним жителем села и его соседкой произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил топор и нанес 79-летней женщине ряд ударов по голове. От полученных тяжелых травм она скончалась на месте.

Фигуранта задержали, ему объявили подозрение.

Мужчину взяли под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области отец забил до смерти своего трехлетнего сына.