На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского дрона "Герань-2", которая не сдетонировала
После одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили обгоревшие обломки сбитого российского ударного дрона
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Боевая часть беспилотника не сдетонировала, поэтому на место прибыли взрывотехники. Как оказалось, сбитый дрон – это "Герань-2".
Учитывая опасность перемещения вражеского устройства, полицейские уничтожили его боевую часть на месте путём подрыва.
Напомним, ночью 27 августа РФ нанесла комбинированный, ракетно-дроновый удар по Украине и Киеву в частности. Враг применил ударные БПЛА, баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты. В столице все вражеские цели были сбиты.
Саперы 27 августа изъяли в Киеве кассетную боевую часть крылатой ракеты Х-101.
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