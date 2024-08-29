Ночная атака на Киев: полиция показала место падения российского дрона

фото: полиция

В результате вражеской атаки ночью 29 августа в Киеве были повреждены дома в двух районах города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полици.

Повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.

Кроме того, части вражеских дронов обнаружили в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают специалисты-взрывотехники.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

На местах продолжают работать следователи, взрывотехники и другие полицейские службы.

Напомним, ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня. Силы ПВО сбили примерно полтора десятка российских дронов. Обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы.

Силы обороны Украины 29 августа сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.