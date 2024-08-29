Ночная атака на Киев: полиция показала место падения российского дрона
В результате вражеской атаки ночью 29 августа в Киеве были повреждены дома в двух районах города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полици.
Повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе и два частных дома в Деснянском районе.
Кроме того, части вражеских дронов обнаружили в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают специалисты-взрывотехники.
К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.
На местах продолжают работать следователи, взрывотехники и другие полицейские службы.
Напомним, ночью и утром 29 августа россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Это уже третья массированная атака на столицу за последние 4 дня. Силы ПВО сбили примерно полтора десятка российских дронов. Обломки БПЛА упали в нескольких районах столицы.
Силы обороны Украины 29 августа сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.