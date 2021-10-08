Стало известно, когда начнется отопительный сезон во Львове

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Отопительный сезон во Львове начнется с понедельника, 11 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

Отопление включат для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон в г. Львове. Отопление будем подавать ко всем категориям потребителей-школы, садики, больницы и населения", - сказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По ее словам, отопительный сезон начнут, "потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет в течение выходных".

Маруняк сообщила, что технически дома и объекты теплоснабжения готовы к подаче отопления. А 9 октября, суббота, будет объявлено рабочим днем для управляющих компаний.

Напомним, что в Харькове 7 октября уже начался отопительный сезон.