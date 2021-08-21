СБУ заблокировала на Черниговщине канал сбыта нелегальных взрывчаток и оружия

Фото: Сайт СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Черниговской области канал нелегального изготовления и сбыта взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники занимались переделыванием травматического оружия в боевое, а также восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

Подпольную мастерскую обустроили на территории частного домовладения.

По оперативным данным, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Напомним, недавно во Львове задержали распространителя наркотиков с "товаром" на полмиллиона гривен.

Также на днях была разоблачена группа иностранцев, планировавших доставить в Украину 1 млн фальшивых долларов США.