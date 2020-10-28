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28 октября 2020, 08:42 11

Ляшко проиграл "слуге" довыборы в Раду по 208 округу

28 октября 2020, 08:42 11
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Фото: из открытых источников
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На Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии, сообщает RegioNews.

Результаты промежуточных выборов в Раду выглядят так:

  • Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,10% (21 245 голосов);
  • Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 31,78% (19 799 голосов);
  • Людмила Давиденко, самовыдвиженка - 26,68% (16 622 голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Ранее сообщалось, что 25 октября Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Черниговская область выборы Олег Ляшко избиратели голосование Кандидат
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