Ляшко проиграл "слуге" довыборы в Раду по 208 округу

ЦИК обработала 100% участковых протоколов

ЦИК обработала 100% участковых протоколов

Фото: из открытых источников

На Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии, сообщает RegioNews.

Результаты промежуточных выборов в Раду выглядят так:

Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,10% (21 245 голосов);

Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 31,78% (19 799 голосов);

Людмила Давиденко, самовыдвиженка - 26,68% (16 622 голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Ранее сообщалось, что 25 октября Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.

Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.