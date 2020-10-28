Ляшко проиграл "слуге" довыборы в Раду по 208 округу
ЦИК обработала 100% участковых протоколов
ЦИК обработала 100% участковых протоколов
На Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии, сообщает RegioNews.
Результаты промежуточных выборов в Раду выглядят так:
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,10% (21 245 голосов);
- Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 31,78% (19 799 голосов);
- Людмила Давиденко, самовыдвиженка - 26,68% (16 622 голосов).
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.
Ранее сообщалось, что 25 октября Олег Ляшко заявил о победе на выборах по 208 округу.
Напомним, выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.
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