Ляшко програв "слузі" довибори в Раду по 208 округу
ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів
ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів
На Чернігівщині в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах до Верховної ради переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів виборців.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, повідомляє RegioNews.
Результати проміжних виборів у Раду виглядають так:
- Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,10% (21 245 голосів);
- Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 31,78% (19 799 голосів);
- Людмила Давиденко, самовисуванка - 26,68% (16 622 голосів).
Інші кандидати набрали менше 3% голосів.
Раніше повідомлялося, що 25 жовтня Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.
Нагадаємо, вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.
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