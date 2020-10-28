Ляшко програв "слузі" довибори в Раду по 208 округу

ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів

ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів

Фото: з відкритих джерел

На Чернігівщині в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах до Верховної ради переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів виборців.

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, повідомляє RegioNews.

Результати проміжних виборів у Раду виглядають так:

Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,10% (21 245 голосів);

Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 31,78% (19 799 голосів);

Людмила Давиденко, самовисуванка - 26,68% (16 622 голосів).

Інші кандидати набрали менше 3% голосів.

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.

Нагадаємо, вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.