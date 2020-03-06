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В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
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06 марта 2020, 08:29 9

В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

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06 марта 2020, 08:29 9
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Жительницу Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализирована 5 марта с симптомами ОРВИ
Фото: Lvivpost.net
Жительницу Краматорска, которая вернулась из Таиланда, была госпитализирована 5 марта с симптомами ОРВИ

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, согласно протоколу и алгоритму действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больного и взяли биологический материал, который был направлен в ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" в г. Киев.

"По состоянию на 18:00 диагноз коронавирус у госпитализированной жительницы Краматорска не подтвержден. Сейчас госпитализированная краматорчанка находится под наблюдением специалистов. Как отмечалось ранее, она чувствует себя намного лучше. Ориентировочное время проведения исследования - 6 марта", - говорится в сообщении.

Также в ДонОГА заверили, что область полностью готова к любому развитию ситуации - больницы оборудованы необходимым, подготовлены к возможному приему пациентов, врачи обучены необходимому алгоритму действий.

Напомним, 5 марта в Мариуполе Донецкой области на самоизоляцию отправили семью, которая прилетела из Италии, где зафиксирована самая большая вспышка коронавируса в Европе.

3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом.


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