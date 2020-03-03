В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины

Полиция задержала мужчину, который имел интимные отношения с несовершеннолетней девочкой

Полиция задержала мужчину, который имел интимные отношения с несовершеннолетней девочкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

Связь между зрелым мужчиной и школьницей вскрылась после того, как 2 марта девушка обратилась за помощью к врачам в связи с беременностью.

Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчины 1962 года рождения. Он в содеянном сознался и дал правдивые показания, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.