В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.
Связь между зрелым мужчиной и школьницей вскрылась после того, как 2 марта девушка обратилась за помощью к врачам в связи с беременностью.
Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчины 1962 года рождения. Он в содеянном сознался и дал правдивые показания, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
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