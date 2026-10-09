В Николаеве водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: полиция Николаевской области

В Николаеве 9 октября водитель автомобиля Mitsubishi Grandis сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы

Об этом сообщила полиция Николаевской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 на перекрестке проспекта Центрального и улицы Бузника.

По предварительным данным правоохранителей, за рулем автомобиля находился 49-летний мужчина. После наезда пострадавшую доставили в медицинское учреждение каретой скорой помощи. Там ему назначили амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам 063 785 04 20 или 102.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.