В Черниговской области изъяли некачественный алкоголь на сумму 800 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.
Как сообщил заместитель директора Департамента агропромышленного развития ОГА Олег Крапивный, профильные оперативные группы проверили 49 объектов. На 20 из них выявили нарушения в отношении производства, оборота и реализации алкогольных напитков.
В результате проведения всех проверок из незаконного оборота изъято спирта и алкогольных напитков на общую сумму свыше 800 тысяч гривен, оборудования — на 110 тысяч.
В отношении четырех субъектов начаты уголовные производства по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса - незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.
Кроме того, контролирующие органы прекратили деятельность двух торговых объектов за незаконное производство, еще в двух — аннулировали лицензии. На 10 субъектов наложены штрафные санкции в размере 176,6 тысячи гривен.
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