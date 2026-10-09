Цены на топливо нестабильны: что изменилось на АЗС
В Украине цены на горючее еженедельно ощутимо изменяются. На этот раз после продолжительных подорожаний стоимость горючего почти замерла
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 9 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 92,82 гривны за литр (-0,54 гривны);
- бензин А-95 – 89,17 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 86,01 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 98,48 гривны за литр (+0,05 гривны);
- автогаз – 45,49 гривны за литр (+0,54 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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