11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 12:37 1

На Чернігівщині школярка завагітніла від 58-річного чоловіка

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 12:37 1
Читайте также на русском языке
Поліція затримала чоловіка, який мав інтимні стосунки з неповнолітньою дівчинкою
Поліція затримала чоловіка, який мав інтимні стосунки з неповнолітньою дівчинкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Чернігівській області.

Зв'язок між зрілим чоловіком і школяркою розкрився після того, як 2 березня дівчина звернулася по допомогу до лікарів у зв’язку з вагітністю.

Неповнолітня розповіла правоохоронцям, що мала тривалі інтимні стосунки з чоловіком, який годиться їй у дідусі. Поліція обґрунтовано підозрює у скоєному чоловіка 1962 року народження. Він у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення, зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.


чернігів Чернігівська область
На Чернігівщині вилучили неякісний алкоголь на суму 800 тисяч гривень
03 березня 2020, 12:02
На Чернігівщины згоріла школа
03 березня 2020, 09:20
На Чернігівщині представили нового голову Куликівської РДА
02 березня 2020, 18:28
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »