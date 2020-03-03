На Черниговщине сгорела школа

Минувшей ночью в с. Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар

Фото: aysor.am

Минувшей ночью в с. Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, пожар возник в 02:08 и в 06:55 был ликвидирован.

"Жертв та пострадавших нет. Огнем уничтожены крыша, перекрытия и имущество площадью 600 м2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники, из них от ГСЧС - 19 и четверо соответственно.

Причина пожара устанавливается.