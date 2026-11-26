Статья 5 Североатлантического договора основана на вере. Вери в то, что союзники не будут стоять в стороне, что американские войска придут на помощь и никто не будет чертить сам для себя «красные линии»

Статья 5 Североатлантического договора основана на вере. Вери в то, что союзники не будут стоять в стороне, что американские войска придут на помощь и никто не будет чертить сам для себя «красные линии»

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Без этой веры, ценность статьи 5 мало чем отличалась бы от ценности Будапештского меморандума, на который в свое время Украина обменяла вполне реальный ядерный арсенал.

Сегодня Украине предлагают обменять свои территории на веру в "гарантии по образцу статьи 5". The Washington Post пишет, что Путин вроде бы на это согласился.

Поскольку до сих пор никто точно не понимает, что означают такие гарантии, я попытаюсь выделить то, за чем следует наблюдать.

Как известно, статья 5 не содержит обязательства стран-членов НАТО немедленно вступить в войну. Каждая страна самостоятельно определяет, какие меры она считает необходимым принять. Поэтому "гарантии по образцу статьи 5" — это пока лишь пустое заглавие, которое можно серьезно обсуждать, понимая, какие конкретные обязательства за ним стоят.

Реальная статья 5 работает потому, что подкреплена реальными институциями и реальной военной силой. Боевые подразделения союзников расположены в разных частях Европы. Как следствие, вооруженное нападение на Литву автоматически совершает участником боевых действий Германию, чья танковая бригада дислоцируется в этой стране. Кроме того, действуют другие протоколы НАТО по управлению войсками и формированию подразделений.

Россия это понимает, поэтому, при всей своей риторике, пытается избегать прямых военных столкновений.

Соответственно жизнеспособность будущих гарантий безопасности зависит исключительно от того, каким содержанием они будут наполнены.

За эти пять лет мы получили много доказательств того, что при всех своих возможностях страны НАТО постоянно рисуют сами для себя "красные линии" и по собственной инициативе сдерживают поддержку Украины. Речь идет не о прямом военном участии. Очевидно, что возможности стран-членов НАТО в снабжении оружием и ресурсами далеко не исчерпаны. Однако из-за собственных представлений о "красных линиях" России союзники постоянно задерживают решения, которые могли бы реально помочь в войне с агрессором.

Но если страны НАТО не готовы обеспечить Украину достаточной поддержкой сейчас, то непонятно почему они будут готовы сделать это в будущем.

То, что Путин вроде бы согласился на предоставление Украине таких гарантий, лишь подчеркивает, насколько разными могут быть представления сторон об их содержании. Путин видит в этом ничего не гарантирующую пустую норму украинцы — боевые бригады союзников под Харьковом и Одессой, а в Белом доме просто хотят как можно быстрее встретить Рождество, и им безразлично, что именно будет подписано.

Дискуссии о гарантиях безопасности, конечно, важны, но на этом этапе имеют слабый практический смысл. Пока не станет ясно, кто, какими силами и как будет готов защищать Украину, фактически мы обсуждаем не гарантии безопасности, а нашу веру в них.

На этом этапе выглядит так, что единственной реальной гарантией безопасности Украины будет укрепление украинской армии и расширение ее возможностей. Поэтому разработка договоров с партнерами, которые обеспечивали бы развитие украинской армии, ее интеграцию в европейские оборонные процессы и поддержку в боеспособном состоянии, дала бы больше шансов для установления в Украине мира, который Россия не смогла бы разрушить.