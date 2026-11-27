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С начала 2026 года в Украине зафиксировали 249 случаев отравления угарным газом. В результате погиб 51 человек, в том числе трое детей, еще 433 человека пострадали

Об этом сообщили на совместном брифинге представители ГСЧС и Минздрава, передает RegioNews.

Особенно опасным стало начало отопительного сезона. За этот период произошло 64 случая отравления угарным газом. Погибли 20 человек, еще 109 пострадали, в том числе 36 детей. Таким образом, почти 40% смертей от отравления угарным газом в этом году пришлись именно на первые недели отопительного сезона.

В ГСЧС отмечают, что риск отравления возрастает из-за отключения электроэнергии и похолодания. Люди чаще используют генераторы, газовые приборы и альтернативные источники обогрева, часто с нарушением правил безопасности.

Медики отмечают, что опасность зависит от концентрации угарного газа в воздухе и времени, в течение которого человек его вдыхает. Особенно уязвимы дети, беременные женщины, пожилые люди и домашние животные.

Первыми признаками отравления могут быть головные боли и головокружение. Эти симптомы легко спутать с простудой, но обычно они не сопровождаются повышением температуры. При длительном воздействии угарного газа могут возникнуть рвота, судороги, потеря сознания и даже запятая.

Специалисты призывают соблюдать правила пользования отопительными приборами и генераторами, следить за вентиляцией помещений и устанавливать датчики угарного газа.

В случае подозрения на отравление необходимо немедленно выйти на свежий воздух и позвонить по телефону 101 или 103. Даже при легких симптомах следует обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Киеве из-за отравления угарным газом погибла семья: 42-летний мужчина и его родители. Правоохранители обнаружили, что на кухне работала газовая конфорка. Окна в квартире были закрыты, а межкомнатная дверь – открыта, что могло способствовать распространению опасного газа.