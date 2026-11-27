Фото: ГСЧС Ровенской области

В Дубенщине в Ровенской области разыскивают 72-летнего жителя села Смыга Юрия Сороку. Мужчина 23 ноября ушел из дома в направлении лесного массива и до сих пор не вернулся

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об исчезновении пенсионера правоохранителям сообщили 24 ноября около 10:00.

Пропавший – Сорока Юрий Петрович, 1954 года рождения. На вид ему 70-75 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, седой, имеет усы.

На момент исчезновения был одет в темно-зеленую куртку, коричневую шапку и желтую обувь. Особая примета – татуировка на левом запястье.

По информации полиции, у мужчины проблемы с сердцем.

К поисковой операции привлекли кинологов со служебными собаками. Правоохранители обследуют лесные массивы и близлежащие территории, используют квадрокоптер.

Также ориентировку с приметами пропавшего разместили в местах скопления людей. Если вам известна любая информация о местонахождении Юрия Сороки, сообщите спецлинию 102.

Напомним, на Прикарпатье пятеро туристов заблудились в горах и потеряли связь. Горные спасатели разыскали людей и сопровождали их в село Шибене.

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