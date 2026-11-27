Фото: ГСЧС Житомирской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Житомирскому и Коростенскому районам. Под атакой оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате обстрелов пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в медицинское учреждение.

Также в результате вражеских атак уничтожены гражданские автомобили и повреждены частные дома.

Пожары, возникшие из-за российских ударов, ликвидировали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на 27 ноября РФ атаковала Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (83 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.