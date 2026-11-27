Фото: ГСЧС

В ночь на 27 ноября российские войска атаковали беспилотниками критическую инфраструктуру Кировоградской области

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара возник пожар.

На месте атаки работали все службы. Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Пострадали шесть человек.