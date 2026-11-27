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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки загорелся частный дом.

Получила ранения 74-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. Один человек погиб, двое мужчин травмировались.