На Черниговщине мужчина "сливал" данные аэродромов для россиян

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В Черниговской области разоблачили агента РФ. Местный житель по заказу россиян фотографировал объекты государственной власти и военный аэродром в Черкасской области

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Осенью 2025 года мужчину через соцсети завербовал представитель российских спецслужб. В течение месяца местный житель по заказу российского куратора фотографировал здания региональных подразделений органов государственной власти и аэродром воинской части. За эти задачи он получал деньги на криптовалютный кошелек.

На суде он признал вину. Он получил наказание: 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.