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08 вересня 2026, 17:20

На Чернігівщині чоловік "зливав" дані аеродромів для росіян

08 вересня 2026, 17:20
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігівській області викрили агента РФ. Місцевий житель на замовлення росіян фотографував об’єкти державної влади та військовий аеродром на Черкащині

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Восени 2025 року чоловіка через соцмережі завербував представник російських спецслужб. Протягом місяця місцевий житель на замовлення російського куратора фотографував будівлі регіональних підрозділів органів державної влади та аеродром військової частини. За ці завдання він отримував гроші на криптовалютний гаманець.

На суді він визнав провину. Він отримав покарання: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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