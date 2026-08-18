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18 серпня 2026, 18:47

В Умані чоловік перерахував шахраям понад 300 тисяч гривень за неіснуючий товар

18 серпня 2026, 18:47
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Фото ілюстративне
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В Умані чоловік став жертвою шахрайства під час купівлі електропанелей через інтернет. Він перерахував продавцю 305 550 гривень, але товару так і не отримав

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

До поліції звернувся місцевий житель, який знайшов оголошення про продаж необхідного йому обладнання на одній з онлайн-платформ.

Чоловік зв’язався з продавцем та після узгодження умов угоди перерахував повну вартість товару на вказаний банківський рахунок. Однак після отримання грошей продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Замовлені електропанелі покупець так і не отримав, а зв’язатися з продавцем більше не зміг.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками шахрайства — стаття 190 Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події та особу, причетну до заволодіння коштами.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, за якою у 71-річного чоловіка, депутата Верховної Ради України першого скликання, виманили 31 800 доларів США під приводом нібито "перевірки коштів працівниками СБУ".

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