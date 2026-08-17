Кривава сварка у Черкасах: п'яний чоловік під час конфлікту ввіткнув ніж у живіт опоненті
У Черкасах поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який під час конфлікту ножем поранив місцевого мешканця в живіт. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту 42-річний фігурант, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту ножового удару в живіт.
Поліцейські встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні — ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що Первомауйському районі Миколаївської області поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 55-річному вітчиму.