Кривава сварка у Черкасах: п'яний чоловік під час конфлікту ввіткнув ніж у живіт опоненті

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який під час конфлікту ножем поранив місцевого мешканця в живіт. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту 42-річний фігурант, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту ножового удару в живіт.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні — ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Первомауйському районі Миколаївської області поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 55-річному вітчиму.