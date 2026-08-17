12:49  17 серпня
У Вінниці зі ставка витягли тіло жінки
13:43  17 серпня
У Києві два BMW зіткнулися: одна машина влетіла на літню терасу
08:14  17 серпня
Померла Хейден Панеттьєрі – колишня наречена Володимира Кличка та мати його доньки
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2026, 16:59

Кривава сварка у Черкасах: п'яний чоловік під час конфлікту ввіткнув ніж у живіт опоненті

17 серпня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкаської області
Читайте также
на русском языке

У Черкасах поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який під час конфлікту ножем поранив місцевого мешканця в живіт. Потерпілого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту 42-річний фігурант, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту ножового удару в живіт.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні — ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Первомауйському районі Миколаївської області поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 55-річному вітчиму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаси Черкаська область ножове поранення сварка
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
3000 африканців воює проти України: РФ активно вербує іноземців
17 серпня 2026, 17:45
На Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на вулиці
17 серпня 2026, 17:30
Російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі
17 серпня 2026, 17:19
На Чернігівщині матір та спільника підозрюють у торгівлі малолітньою дитиною
17 серпня 2026, 16:45
У Світловодську чоловіка засудили до 6 років ув'язнення за збут психотропів
17 серпня 2026, 16:35
На Херсонщині співробітника ФСБ РФ засудили до 12 років ув'язнення за катування
17 серпня 2026, 15:59
План дій для перемоги: Кабмін затвердив Програму своєї діяльності
17 серпня 2026, 15:45
На Закарпатті судитимуть депутата міськради за недостовірне декларування на 78 млн грн
17 серпня 2026, 15:37
У Львові чоловік накинувся з кулаками на інспектора з паркування
17 серпня 2026, 14:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »