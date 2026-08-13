Майже мільйон гривень за екологічний висновок для вітростанкцій: на Черкащині викрили двох науковців

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру двом науковцям державних наукових установ, яких підозрюють у вимаганні близько 980 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника бізнесу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, гроші вимагали у зв’язку з підготовкою документації з оцінки впливу на довкілля для проєкту розміщення вітроенергетичної установки на території Черкаської області.

Слідчі встановили, що у січні 2026 року підозрювані, які працювали старшим та молодшим науковими співробітниками, висунули вимогу передати 550 тис. грн за підготовку та доопрацювання окремих розділів звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згодом вони, за версією слідства, додатково вимагали ще 430 тис. грн. Із цієї суми:

350 тис. грн — за вплив на посадових осіб, від рішень яких залежало погодження документації;

80 тис. грн — за подальший супровід і лобіювання проєкту.

11 серпня 2026 року після передачі 430 тис. грн одного з підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, яких підозрюють у вимаганні 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємця за "лояльність" під час податкової перевірки.