12:30  13 серпня
У Миколаєві чоловіка відправили за ґрати через 13 шоколадок
09:55  13 серпня
Зіткнення двох легковиків у Полтаві: постраждали двоє дорослих та дитина
09:12  13 серпня
Напад у готелі в центрі Києва: чоловік порізав обличчя відвідувачу через зауваження
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2026, 18:59

Майже мільйон гривень за екологічний висновок для вітростанкцій: на Черкащині викрили двох науковців

13 серпня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру двом науковцям державних наукових установ, яких підозрюють у вимаганні близько 980 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника бізнесу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, гроші вимагали у зв’язку з підготовкою документації з оцінки впливу на довкілля для проєкту розміщення вітроенергетичної установки на території Черкаської області.

Слідчі встановили, що у січні 2026 року підозрювані, які працювали старшим та молодшим науковими співробітниками, висунули вимогу передати 550 тис. грн за підготовку та доопрацювання окремих розділів звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згодом вони, за версією слідства, додатково вимагали ще 430 тис. грн. Із цієї суми:

  • 350 тис. грн — за вплив на посадових осіб, від рішень яких залежало погодження документації;

  • 80 тис. грн — за подальший супровід і лобіювання проєкту.

11 серпня 2026 року після передачі 430 тис. грн одного з підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох працівників Головного управління ДПС у Сумській області, яких підозрюють у вимаганні 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємця за "лояльність" під час податкової перевірки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область вчені здирництво екологія
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Харківщині заарештували підозрюваного у розбещенні 12-річної дівчинки
13 серпня 2026, 19:30
Бійці 11 бригади НГУ імені М. Грушевського потужно відпрацювали по дронах окупантів
13 серпня 2026, 18:40
Серйозна ДТП біля автостанції "Дачна": у Києві ускладнено рух транспорту на виїзд із міста
13 серпня 2026, 18:10
На півдні України судили контрабандистів старовинних монет
13 серпня 2026, 17:56
Збитки на 1,7 мільйона: чиновниця КМДА отримала підозру
13 серпня 2026, 17:55
Ворожий удар по Павлограду: рятувальники локалізували пожежу, триває ліквідація наслідків атаки
13 серпня 2026, 17:39
Окупанти вдарили по Ізюму, є поранені та постраждалі серед цивільних
13 серпня 2026, 17:28
Організував депортацію українських дітей: повідомили про підозру губернатору Рязанської області
13 серпня 2026, 16:58
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: на Дубенщині бус влетів у вантажівку, загинув водій
13 серпня 2026, 16:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »