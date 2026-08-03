На Черкащині у чоловіка вилучили автомати, гранатомети та тисячі набоїв

Фото: поліція Черкаської області

Поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований обшук у домоволодінні 58-річного місцевого мешканця в селі Слобода Черкаського району

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Під час обшуку правоохоронці виявили понад 6500 набоїв, 7 автоматів, 10 гранатометів, 12 пострілів до гранатометів, 70 гранат, 17 стартових двигунів, 3 тубуси з порохом, 113 підривників, 2 тротилові шашки та запали до гранат.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.