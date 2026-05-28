28 травня 2026, 18:56

На Черкащині 26-річний ділок налагодив "онлайн-продаж" психотропів

Фото: поліція Черкаської області
До поліції надійшла інформація про те, що місцевий житель організував через один із месенджерів канал для незаконного збуту психотропної речовини α-PVP

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника — 26-річного мешканця міста Золотоноша.

Зловмисника затримали під час перевезення наркотиків. У нього виявили поліетиленовий пакет із 40 полімерними пакетиками кристалічної речовини α-PVP, а також згортки з речовиною рослинного походження.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин.

