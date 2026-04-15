08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
08:40  15 апреля
Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль врезался в дерево и перевернулся
08:25  15 апреля
Оккупанты уничтожили в Мариуполе уникальную деревянную школу
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 09:29

ПВО уничтожила 41 дрон над Черкасщиной: есть пострадавшие

Читайте також українською мовою
Фото: Черкасская ОВА
Читайте також
українською мовою

Армия РФ продолжила атаковать Черкасщину ударными дронами с ночи. Под прицелом снова оказался областной центр

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны за почти сутки обезврежены 41 вражеский БпЛА в пределах области.

Во время последней атаки четыре человека обратились за медицинской помощью в Черкассах. Двое из них госпитализированы, их состояние – не тяжелое.

В общей сложности зафиксированы четыре локации падения беспилотников. Речь идет о жилищной инфраструктуре: повреждены десятки частных домов и автомобили.

Работает оперативный штаб, идет ликвидация последствий и оказание помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Было известно о трех пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область ПВО дроны война российская армия атака повреждения пострадавшие
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Все блоги »