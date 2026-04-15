ПВО уничтожила 41 дрон над Черкасщиной: есть пострадавшие
Армия РФ продолжила атаковать Черкасщину ударными дронами с ночи. Под прицелом снова оказался областной центр
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны за почти сутки обезврежены 41 вражеский БпЛА в пределах области.
Во время последней атаки четыре человека обратились за медицинской помощью в Черкассах. Двое из них госпитализированы, их состояние – не тяжелое.
В общей сложности зафиксированы четыре локации падения беспилотников. Речь идет о жилищной инфраструктуре: повреждены десятки частных домов и автомобили.
Работает оперативный штаб, идет ликвидация последствий и оказание помощи пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Было известно о трех пострадавших.