Дроновая атака на Черкасщину: по меньшей мере трое раненых
Ночью 15 апреля росийсские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, зафиксировано падение вражеских дронов на нескольких локациях в областном центре.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека.
На местах работают все необходимые службы. Детали уточняются.
Напомним, во вторник, 14 апреля армия РФ атаковала ударными дронами Черкасскую область. В результате удара по областному центру погиб 8-летний мальчик, еще 12 человек пострадали.
