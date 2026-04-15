ППО знищила 41 дрон над Черкащиною: є постраждалі

Армія РФ продовжила атакувати Черкащину ударними дронами з ночі. Під прицілом знову опинився обласний центр

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, силами та засобами протиповітряної оборони за майже добу знешкоджено 41 ворожий БпЛА в межах області.

Під час останньої атаки четверо людей звернулися по медичну допомогу в Черкасах. Двох із них госпіталізували, їхній стан – нетяжкий.

Загалом зафіксовано чотири локації падіння безпілотників. Йдеться про житлову інфраструктуру: пошкоджено десятки приватних будинків та автомобілі.

Наразі працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків та надання допомоги постраждалим.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 квітня російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Було відомо про трьох постраждалих.