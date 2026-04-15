В больницах после вражеского удара по Днепру 14 апреля остаются 19 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"13 из них в реанимации. Двое в критически тяжелом состоянии – это мужчины 51 и 45 лет. Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что восемь пострадавших лечатся амбулаторно.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру 14 апреля погибли пять человек , 25 – получили ранения.