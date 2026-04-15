В среду, 15 апреля, в пять утра враг ударил авиабомбой ФАБ-1500 по центральной части Славянска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Славянскую ГВА.

В результате атаки полностью разрушено детское спортивное заведение, которое было историческим памятником города. Разрушено админздание, еще одно – повреждено.

Разной степени повреждений получили по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей.

Известно об одном раненом – это 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.

Напомним, в ночь на 15 апреля РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 9 локациях.