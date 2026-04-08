08 апреля 2026, 13:07

Обещал "непригодность" за $12 тысяч: в Черкасской области разоблачили военный дисциплинарный батальон

08 апреля 2026, 13:07
Фото: ГБР
ГБР разоблачило военнослужащего дисциплинарного батальона специального правоохранительного формирования в составе ВСУ, пытавшегося заработать на уклонении от службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, фигурант требовал 12 тысяч долларов у сослужащего. За эти средства обещал договориться с председателем военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из районных ТЦК в Черкасской области, чтобы того признали непригодным к службе по состоянию здоровья. Для получения денег военный привлек посредника – жителя Умани.

Военнослужащему сообщили о подозрении. Его взяли под стражу. На имущество фигуранта, изъятого во время обысков, наложили арест.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области разоблачили чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов. Фигуранта задержали во время получения денег.

ГБР Черкасская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
