ГБР разоблачило военнослужащего дисциплинарного батальона специального правоохранительного формирования в составе ВСУ, пытавшегося заработать на уклонении от службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, фигурант требовал 12 тысяч долларов у сослужащего. За эти средства обещал договориться с председателем военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из районных ТЦК в Черкасской области, чтобы того признали непригодным к службе по состоянию здоровья. Для получения денег военный привлек посредника – жителя Умани.

Военнослужащему сообщили о подозрении. Его взяли под стражу. На имущество фигуранта, изъятого во время обысков, наложили арест.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области разоблачили чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов. Фигуранта задержали во время получения денег.