Обещал "непригодность" за $12 тысяч: в Черкасской области разоблачили военный дисциплинарный батальон
ГБР разоблачило военнослужащего дисциплинарного батальона специального правоохранительного формирования в составе ВСУ, пытавшегося заработать на уклонении от службы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
По данным следствия, фигурант требовал 12 тысяч долларов у сослужащего. За эти средства обещал договориться с председателем военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из районных ТЦК в Черкасской области, чтобы того признали непригодным к службе по состоянию здоровья. Для получения денег военный привлек посредника – жителя Умани.
Военнослужащему сообщили о подозрении. Его взяли под стражу. На имущество фигуранта, изъятого во время обысков, наложили арест.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
