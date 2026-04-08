Фото: ДБР

ДБР викрило військовослужбовця дисциплінарного батальйону спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ, який намагався заробити на ухиленні від служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант вимагав 12 тисяч доларів у співслужбовця. За ці кошти обіцяв домовитися з головою військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з районних ТЦК на Черкащині, щоб того визнали непридатним до служби за станом здоров’я. Для отримання грошей військовий залучив посередника – жителя Умані.

Військовослужбовцю повідомили про підозру. Його взяли під варту. На майно фігуранта, вилучене під час обшуків, наклали арешт.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

