08 квітня 2026, 13:07

Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону

Фото: ДБР
ДБР викрило військовослужбовця дисциплінарного батальйону спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ, який намагався заробити на ухиленні від служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант вимагав 12 тисяч доларів у співслужбовця. За ці кошти обіцяв домовитися з головою військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з районних ТЦК на Черкащині, щоб того визнали непридатним до служби за станом здоров’я. Для отримання грошей військовий залучив посередника – жителя Умані.

Військовослужбовцю повідомили про підозру. Його взяли під варту. На майно фігуранта, вилучене під час обшуків, наклали арешт.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччини викрили посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів. Фігуранта затримали під час отримання грошей.

ДБР Черкаська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
