25 марта 2026, 22:30

В Черкасской области военный СЗЧ изнасиловал ребенка

Фото: из открытых источников
Черкасский районный суд Черкасской области завершил рассмотрение уголовного производства по военному. Его судили и за СВЧ, и за сексуальные преступления против ребенка

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Как известно, в декабре 2023 г. военный самовольно покинул место дислокации воинской части в Донецкой области. Почти два года он прятался, поселился в Черкасской области. Кроме того, он официально устроился на работу в местное учебное заведение, не сообщив работодателю, что он военный.

Одак выяснилось, что на дезертирстве история не кончилась. С июня по август 2025 года обвиняемый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении малолетнего ребенка женщины, с которой он находился в близких семейных отношениях. Девочке было всего 8 лет. Он насиловал ее в разных местах несколько месяцев.

На суде мужчина признал вину по поводу дезертирства, но отрицал вину по изнасилованию ребенка. Однако доказательства суд признал достаточным и достоверным для полного доказательства вины.

Военного приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет.

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.

