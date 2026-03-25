На Черкащині військовий СЗЧ зґвалував дитину

Черкаський районний суд Черкаської області завершив розгляд кримінального провадження щодо військового. Його судили і за СЗЧ, і за сексуальні злочини проти дитини

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Як відомо, в грудні 2023 року військовий самовільно залишив місце дислокації військової частини в Донецькій області. Майже два роки він ховався, оселився в Черкаській області. Крім того, він офіційно влаштувався на роботу до місцевого закладу освіти, не повідомивши роботодавцю, що він є військовим.

Одак виявилилось, що на дезертирстві історія не скінчилась. З червня по серпень 2025 року обвинувачений неодноразово вчиняв злочини сексуального характеру щодо малолітньої дитини жінки, з якою він був у близьких сімейних стосунках. Дівчинці було лише 8 років. Він ґвалтував її в різних місцях протягом кількох місяців.

На суді чоловік визнав провину щодо дезертирства, але заперечував провину щодо зґвалтування дитини. Проте докази суд визнав достатніми та достовірними для повного доведення вини.

Військового засудили до позбавлення волі на строк 15 років.

