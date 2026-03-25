В Черкасской области женщина напала с ножом на военного ТЦК, который задерживал мужчину

В Черкасской области женщина ранила военного ножом. Также она пронзила колеса авто во время задержания мужчины.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло, когда военные ТЦК вместе с полицейскими проводили проверку на побережье реки. Один из мужчин, когда заметил это, сообщил об этом родственникам, а затем отказывался предоставлять документы и сопротивлялся.

Когда военные пытались доставить мужчину в служебный автомобиль, к ним подбежала женщина. Она нанесла военнослужащему ножевые ранения. Кроме того, женщина повредила служебный автомобиль, пронзив колеса, что сделало невозможным дальнейшее выполнение заданий.

В суде оба признали вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время они освобождены от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.

