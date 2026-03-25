25 марта 2026, 11:35

В Черкасской области женщина напала с ножом на военного ТЦК, который задерживал мужчину

Фото: из открытых источников
В Черкасской области женщина ранила военного ножом. Также она пронзила колеса авто во время задержания мужчины.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло, когда военные ТЦК вместе с полицейскими проводили проверку на побережье реки. Один из мужчин, когда заметил это, сообщил об этом родственникам, а затем отказывался предоставлять документы и сопротивлялся.

Когда военные пытались доставить мужчину в служебный автомобиль, к ним подбежала женщина. Она нанесла военнослужащему ножевые ранения. Кроме того, женщина повредила служебный автомобиль, пронзив колеса, что сделало невозможным дальнейшее выполнение заданий.

В суде оба признали вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время они освобождены от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

ТЦК мобилизация суд Черкасская область
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
